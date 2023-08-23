Киев, 23 августа, 2023, 04:09 — ИА Регнум. Аварийное отключение одной из АЭС на Украине зимой, в отопительный сезон, обернётся катастрофой для страны. Такое заявление сделал 23 августа глава набсовета украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в интервью изданию «Вести. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика на Украине

Как пояснил эксперт, достаточное количество газа и работоспособность сетей дадут возможность обеспечивать бесперебойную подачу тепла и воды. Но в случае «вылета» АЭС произойдёт катастрофа, так как зарубежные партнёры не смогут полностью покрыть потребности страны: по вечерам всё равно будет дефицит.

Также Корольчук указал на отсутствие координации между структурами украинской власти и энергетическими компаниями. Ситуация не позволяет осуществить какие-либо положительные изменения в состоянии энергетического сектора Украины.

По мнению эксперта, будущей зимой можно ожидать «блэкаутов», которые будут длиться не часы, а дни. Украинская энергосистема не в состоянии решить проблему с долгами, поэтому власти страны и представители госкомпаний уже открыто делают попытки аргументировать предстоящие «блэкауты», поскольку понимают «пессимистичные настроения и ожидания», воцарившиеся в обществе.

«Если в прошлом сезоне они продолжались примерно одни сутки за три дня, то сейчас могут быть отключения по четыре–пять раз в три дня», — уточнил Корольчук.

Специалист пояснил, что власти пытаются снять с себя ответственность, оправдываясь отсутствием денег, но на самом деле никаких переговоров с международными структурами, которые могли бы профинансировать ремонт, не велось.

Ранее ИА Регнум сообщало, что зимой на Украине могут отключать электричество на долгое время даже при отсутствии ракетных ударов по инфраструктуре.

В свою очередь, министр энергетики Украины Герман Галущенко, что в подземные хранилища страны закачано свыше 12,3 млрд кубометров газа к предстоящему отопительному сезону. Это даёт уверенность говорить, что к отопительному сезону весь необходимый объём газа будет закачан в хранилища, уточнил Галущенко, добавив, что увеличивается также объём закачки газа от нерезидентов.