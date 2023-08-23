Москва, 23 августа, 2023, 03:37 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат в Можайском районе Московской области, второй дрон попал в строящееся здание «Москва-сити». Об этом 23 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся здание в Сити. На места происшествий выехали оперативные службы», — уточнил Собянин.

Как отметил глава Москвы, согласно предварительной информации, в результате попытки БПЛА атаковать город никто не пострадал.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ночь на 22 августа два ударных беспилотника были сбиты силами противовоздушной обороны в районе Красногорска и Часцов.

Как уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, в Красногорске взрывной волной при падении беспилотника выбило окна в многоэтажке, повреждены автомобили. Пострадавших среди жителей нет.