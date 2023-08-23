Штат Калифорния, США, 23 августа, 2023, 03:22 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден заявил, что климатические изменения и экстремальные погодные условия «опустошающе» влияют на американских граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Люди по стране испытывают опустошающее влияние экстремальной погоды, ухудшившейся с изменением климата», — говорится в заявлении главы американского государства.

Джо Байден отметил, что администрация предприняла шаги по укреплению готовности противостоять погодным явлениям в связи с приходом сезона ураганов.

Ранее сообщалось, что тропический шторм «Хилари», начавшийся 21 августа как ураган, обрушился на Калифорнию. «Хилари» принесла сильные дожди, вызвавшие подтопления в южных районах штата, в том числе в крупных городах Сан-Диего и Лос-Анджелес.

Как передавало ИА Регнум, 10 августа издание Associated Press сообщило, что Джо Байден запросил у Конгресса 12 миллиардов долларов в качестве средств, которые пойдут на ликвидацию возможных последствий стихийных бедствий.