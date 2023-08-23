Москва, 23 августа, 2023, 03:16 — ИА Регнум. Украинские власти, посылая своих военных в наступление, обращаются с ними так, словно это не их граждане. Такое заявление сделал президент Владимир Путин 23 августа на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Я иногда смотрю на то, что делает противная сторона, — у меня такое впечатление, что это не их люди вообще, кого они толкают вперед на минные поля… Ведут себя так, будто это вообще не их граждане. Потрясающе. Но это их дела, их проблемы», — указал российский лидер.

При этом Путин отметил общую стабильность ситуации на линии на линии соприкосновения. В свою очередь, Пасечник подтвердил в своём докладе, что обстановка в ЛНР остаётся напряжённой из-за близости линии фронта, но стабильной.

Также президент отметил, что руководство ЛНР неплохо справляется с поставленными задачами и команда Пасечника сможет организовать проведение выборов в республике в нынешних непростых условиях.

«Это непростая задача, я понимаю, в ваших условиях организовать эту работу, но при поддержке федерального центра, безусловно, вы это сделаете. Никаких сомнений», — сказал глава России и добавил, что главная цель — показать жителям ЛНР, что руководство республики способно решать задачи в интересах граждан.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Путин провёл рабочую встречу с врио главы ЛНР Пасечником. В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся ситуации в республике.

Также глава России отметил, что ситуация на линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции остаётся стабильной, отметив, что первостепенной задачей является обеспечение безопасности как мирных жителей, так и российских военнослужащих.