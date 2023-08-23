Москва, 23 августа, 2023, 03:02 — ИА Регнум. Ситуация на линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции остаётся стабильной, заявил президент России Владимир Путин в ночь на 23 августа во время встречи с временно исполняющим обязанности главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Сейчас — сами видите — ситуация на линии соприкосновения стабильная», — сказал глава государства, отметив, что первостепенной задачей является обеспечение безопасности как мирных жителей, так и российских военнослужащих.

Также на встрече с Леонидом Пасечником Владимир Путин обсудил и другие важные вопросы, касающиеся в том числа и ситуации в регионе. Врио главы ЛНР отметил, что бюджетная система республики выстроена в полном соответствии с российским законодательством.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 23 августа Владимир Путин в Кремле также встретился с временно исполняющим обязанности главы Запорожской области Евгением Балицким. Во время встречи глава государства положительно оценил работу Балицкого в регионе и отметил стабилизацию ситуацию в экономике и социальной сфере.