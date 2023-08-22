Вашингтон, 23 августа, 2023, 02:49 — ИА Регнум. Советник президента Соединённых Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о своей уверенности в том, что Конгресс поддержит запрос Джо Байдена о выделении дополнительных средств для Украины.

The White House Джейк Салливан

«Мы верим, что там будет поддержка… хотя и присутствуют некоторые диссидентские голоса, мы верим, что в ядре сохраняется двухпартийный фундамент поддержки нашей политики по Украине», — сказал Салливан в ходе брифинга.

Он подчеркнул, что в Конгрессе наблюдается однозначная поддержка политики Вашингтона как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов.

Как передавало ИА Регнум, ранее посол России в Соединённых Штатах Америки Анатолий Антонов сообщил, что всё меньше американских граждан поддерживают политику Вашингтона по оказанию Украине всесторонней финансовой помощи, в том числе и военной. По словам Антонова, предоставление военной помощи Украине всё менее популярно среди простых американцев.