Москва, 23 августа, 2023, 01:42 — ИА Регнум. Компания Yandex N. V. (материнская компания «Яндекса») в 2024 году перезапустит работу под новым названием. Об этом говорится в описании размещённой в заблокированной на территории России социальной сети Linkedin вакансии.

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

«Мы создаём новую компанию, которая будет позиционироваться как ведущий игрок на технологической сцене Европы и Ближнего Востока. Новая компания будет официально запущена под новым названием в начале 2024 года», — говорится в описании.

Отмечается, что на данный момент Yandex N. V. формирует команду, которая станет основой при запуске новой компании. При этом новый коллектив будет также поддерживать существующий бизнес и способствовать последующему развитию.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что «Яндекс» может предложить инвесторам различные варианты в рамках будущего разделения активов. По данным агентства Bloomberg, Yandex N. V. может дать инвесторам выбор — сохранить долю в российском бизнесе IT-компании или получить выплату части средств, вырученных с продажи российских активов.