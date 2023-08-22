Москва, 23 августа, 2023, 01:23 — ИА Регнум. Пьяный водитель автомобиля каршеринга в Москве сбил пятилетнего ребёнка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на Веневской улице. Об этом во вторник, 22 августа, сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«На улице Веневская водитель автомобиля каршеринга совершил наезд на малолетнего ребёнка, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пятилетнего мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии. По предварительной информации, водитель транспортного средства ранее был лишён прав, а в момент ДТП находился в состоянии опьянения.

Как передавало ИА Регнум, 4 августа в Нижегородской области севший за руль в состоянии опьянения сотрудник районного отдела полиции сбил подростка 2009 года рождения. В пресс-службе регионального управления МВД отметили, что в отношении правонарушителя сотрудниками ГИБДД был составлен протокол по ч. 1 си. 12.8 КоАП. При ДТП подросток получил травмы и был госпитализирован.