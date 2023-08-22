Вашингтон, 23 августа, 2023, 00:35 — ИА Регнум. Тайвань планирует в 2024 году получить от Соединённых Штатов Америки первую партию основных боевых танков Abrams в количестве 38 машин. Об этом во вторник, 22 августа, сообщило тайваньское издание Taiwan News.

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

«Тайвань должен получить первую партию M1A2T Abrams в следующем году, заявила президент Цай Инвэнь в ходе брифинга по бюджету страны», — говорится в материале издания.

Отмечается, что данные министерства обороны Тайваня свидетельствуют о том, что страна в 2024 году получит 38 танков, в 2025 — 42 танка, а в 2026 году — 28 танков. Сделка по приобретению боевых машин на сумму в 2,2 миллиарда долларов была заключена ещё в 2019 году.

Как передавало ИА Регнум, в начале августа газета Financial Times сообщила, что президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден намерен обратиться к Конгрессу с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня из бюджета, предназначенного на оказание военной помощи Украине.