Астрахань, 22 августа, 2023, 23:53 — ИА Регнум. Сотрудники Следственного комитета начали проверку по факту гибели четырёхлетнего мальчика в бассейне аквапарка в Астрахани. Об этом во вторник, 22 августа, сообщили в СУСК России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Установлено, что сегодня, 22 августа 2023 года, четырёхлетний мальчик утонул в бассейне на территории развлекательного комплекса «Парк Планета» по улице Николая Островского в Советском районе Астрахани», — говорится в распространённом сообщении.

Отмечается, что четырёхлетний ребёнок находился в парке с семьёй. Мальчика без сознания, который находился без присмотра и скатился с горки в бассейн, заметили отдыхающие и вызвали скорую.

Как передавало ИА Регнум, в Нижегородской области двое детей утонули во время купания в реке Ветлуге. В пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета сообщили, что по факту гибели двух подростков возбуждено уголовное дело.