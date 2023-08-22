Копенгаген, 22 августа, 2023, 23:52 — ИА Регнум. Всемирно известный датский режиссёр, сценарист и актёр Ларс фон Триер раскритиковал политику Дании по передаче истребителей F-16 Украине. Соответствующее заявление режиссёр сделал в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

Режиссёра возмутила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, позировавшая в кабине пилота F-16. Ларс фон Триер адресовал своё заявление ей, а также президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому лидеру Владимиру Путину.

«Для господина Зеленского и господина Путина, а также не в последнюю очередь для госпожи Фредериксен, которая вчера как игривая новоиспеченная влюбленная позировала с улыбкой до ушей в кабине пилота одной из самых страшных современных машин для убийства: жизни русских тоже имеют значение! С уважением, Ларс», — написал режиссёр.

Ранее ИА Регнум сообщало, что украинские лётчики будут в течение нескольких месяцев проходить обучение навыкам пилотирования на F-16 в Дании, а их помощники будут осваивать навыки обслуживания самолётов.

Обучение проходит на полуострове Ютландия на авиабазе ВВС Дании Скридструп. Сюда доставили 73 украинских военных, из которых восемь — пилоты.

Кроме того, 20 августа премьер-министр Дании Фредериксен пообещала передать Украине 19 истребителей F-16, причём первые шесть машин — ближе к Новому году. В 2024 году Киев получит ещё восемь истребителей, остальные пять — в 2025 году.