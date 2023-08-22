Севастополь, 22 августа, 2023, 23:21 — ИА Регнум. Учебные стрельбы проводит Черноморский флот в Казачьей бухте возле Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

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«В Казачьей бухте ориентировочно до 23:00 флот проводит учебные стрельбы», — уточнил в сообщении глава города.

Развожаев добавил, что обстановка в городе спокойная.

Учебные стрельбы и тренировки военнослужащих и силовиков проходят в Крыму и Севастополе на постоянной основе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Крыму над акваторией Чёрного моря 22 августа был зафиксирован полёт БПЛА MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, осуществляющих ведение воздушной разведки.

Российской стороной были подняты два истребителя из состава дежурных сил ПВО с целью пресечения возможного нарушения Государственной границы РФ и противодействия ведению беспилотниками радиотехнической разведки. В результате предпринятых действий оба БПЛА покинули районы, в которых осуществляли разведдеятельность.