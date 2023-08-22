Симферополь, 22 августа, 2023, 23:05 — ИА Регнум. Полёт двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), осуществляющих ведение воздушной разведки в районе полуострова Крым, зафиксировано над акваторией Чёрного моря средствами контроля воздушного пространства ВКС России. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что 22 августа был зафиксирован полёт БПЛА MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar. Российской стороной были подняты два российских истребителя из состава дежурных сил ПВО с целью «пресечения возможного нарушения государственной границы Российской Федерации и противодействия ведению БПЛА радиотехнической разведки».

Оба БПЛА в результате предпринятых российскими силами действий изменили направление полёта и покинули районы, в которых осуществляли ведение воздушной разведки.

Раннее ИА Регнум сообщало об успешном пресечении российскими войсками попытки Киева осуществить террористическую атаку беспилотниками на территории Брянской и Московской областей.

По данным Минобороны, два беспилотных летательных аппарата были обнаружены средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Брянской области и подавлены комплексами РЭБ. Ещё два беспилотника обнаружены и уничтожены силами ПВО над территорией Московской области.