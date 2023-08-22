Исламабад, 22 августа, 2023, 22:42 — ИА Регнум. Все восемь пассажиров, застрявших на кресельном подъёмнике в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, спасены. Об этом 22 августа сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел Пакистана Сарфраз Бугти в соцсети X (ранее Twitter).

Кадр видео из Телеграм — канала В Пакистане спасены все пассажиры, застрявшие на подъёмнике

Бугти уточнил, что спасательная операция благополучно завершена и выразил благодарность военнослужащим, администрации и местным жителям «за их самоотверженность и решимость при проведении этой сложной операции».

ЧП произошло рано утром, восемь человек, в том числе шестеро детей, застряли на кресельном подъёмнике через реку Джхангри в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. Пассажиры подъёмника зависли на высоте около 600 метров в горной местности.

По данным издания Dawn, инцидент произошёл из-за обрыва двух тросов из трёх существующих на подъёмнике. К спасательной операции привлекли подразделения пакистанского спецназа и два военных вертолета. В связи с тяжёлыми погодными условиями операция приостанавливалась и затем возобновлялась.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Карачаево-Черкесии пришлось привлекать спасателей. В Кабардино-Балкарии под камнепад попали две группы туристов. В результате остановки линии зависли над землей 36 пассажиров.

В момент остановки не было ветра, что способствовало довольно быстрой эвакуации спасателями оказавшихся в трудной ситуации туристов. При этом температура воздуха на такой высоте довольно низкая с учетом того, что двухкресельная канатка открытого типа.