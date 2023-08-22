Кейптаун, 22 августа, 2023, 22:40 — ИА Регнум. Индия к 2047 году, когда будет отмечать столетие независимости, намерена стать развитой страной, заявил премьер-министр республики Нарендра Моди во время своего выступления на Деловом форуме БРИКС в рамках саммита в Йоханнесбурге (ЮАР) 22 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Народ Индии взял на себя обязательство стать развитой страной к 2047 году. Мы продвигаем концепцию «Делай в Индии, делай для всего мира» в таких секторах, как информационные технологии, телекоммуникация, искусственный интеллект», — сказал Моди.

Премьер-министр Индии также пригласил страны — участницы саммита БРИКС в Йоханнесбурге присоединиться к развитию республики, добавив, что за последние девять лет доходы населения страны выросли более чем в два раза.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Как передавало ИА Регнум, президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в мероприятии по видеосвязи. В ЮАР же в качестве представителя России прибыл глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров.