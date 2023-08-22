Идлиб, Сирия, 22 августа, 2023, 22:30 — ИА Регнум. Самолёты Воздушно-космических сил России в понедельник, 21 августа, уничтожили 17 боевиков в сирийской провинции Идлиб. Об этом во вторник, 22 августа, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить.

Иван Шилов ИА REGNUM

«21 августа ударом ВКС России по пункту управления террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бекфалуне ликвидированы 17 боевиков», — сказал Кулить.

Он отметил, что некоторые из уничтоженных боевиков были причастны к осуществлению недавних атак на пункты дислокации войск правительства Сирии, расположенных в провинции Латакия.

Как передавало ИА Регнум, ранее замглавы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что российские самолёты Су-34 и Су-35 зафиксировали воздействие со стороны систем наведения. По его словам, инцидент произошёл в ночь на 11 августа.