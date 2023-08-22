Петропавловск-Камчатский, 22 августа, 2023, 22:24 — ИА Регнум. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время расширенного оперативного совещания подчеркнул, что поддержка участников специальной военной операции и членов их семей является главным приоритетом в работе властей.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Необходимо прорабатывать все вопросы, которые возникают у бойцов и их родственников, независимо от сложности вопроса или загруженности фонда. Это наша приоритетная задача, которую мы должны выполнять», — заявил глава региона Владимир Солодов.

Он добавил, что вопросами поддержки участников СВО занимается наш филиал фонда «Защитники Отечества». «В рамках моих командировок я встречался с членами семей бойцов в Милькове и Палане. В ходе диалога мы приняли решения по вопросам, которые были озвучены со стороны граждан», — пояснил Солодов.

Губернатор отметил, что вопросы, которые выходят за рамки работы фонда «Защитники Отечества», рассмотрит межведомственння комиссия. «Фонд «Защитники Отечества» обязан прорабатывать каждый вопрос, возникающий у жителей. Если вопрос более сложного характера, он должен быть рассмотрен на заседании межведомственной комиссии», — добавил он.