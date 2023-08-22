Вашингтон, 22 августа, 2023, 22:13 — ИА Регнум. Потеря последних элитных резервов Вооружённых сил Украины, которые украинское командование задействовало на запорожском направлении, приведёт к обвалу фронта, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала The Red Pill Diaries.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы сейчас наблюдаем последние стадии украинского контрнаступления, которое не достигло ни одной цели. Только привело к гибели более 45 тысяч военных», — сказал Риттер

По его словам, в резервах ВСУ осталась только 82-я десантно-штурмовая бригада численностью 15 тысяч человек, вооружённая британскими танками Challenger и боевыми машинами пехоты Marder и Stryker.

Он добавил, что после потери последних элитных подразделений ВСУ фронт начнёт рушиться.

Как передавало ИА Регнум, ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что боевые действия на Украине могут завершиться к исходу осени, так как оставшиеся силы и техника, которые Вооружённые силы Украины подготовили и готовы задействовать, уже не способны решать вопросы ни обороны, ни наступления. При этом он отметил, что конфликт может затянуться, если западные союзники продолжат поставлять Украине современные вооружения.