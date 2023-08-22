Мелитополь, 22 августа, 2023, 22:07 — ИА Регнум. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко провёл в Мелитополе совещание по развитию инфраструктуры связи и телерадиовещания в Херсонской и Запорожской областях. Участники совещания обсудили улучшение качества сотовой связи и мобильного интернета, увеличение числа базовых станций для развития радио — и телевещания в регионах.

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Сотрудники Министерств цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и Херсонской и Запорожской областей совместно с представителями мобильных операторов доложили Кириенко о мерах улучшения качества покрытия сотовой связи и Интернета. Первый замглавы администрации заслушал доклады глав правительств областей и профильных министров. Отмечается, что несмотря на систематические террористические обстрелы критической инфраструктуры со стороны ВСУ качество связи не падает, но и постепенно улучшается. Кириенко поручил правительствам регионов интенсифицировать свои усилия по налаживанию связи, не только оперативно устраняя последствия обстрелов, но и увеличивая технические возможности по развитию вещания.

Как сообщало ИА Регнум, Кириенко 22 августа проверил ход строительства мультимедийного исторического комплекса «Россия — Моя история» в Мелитополе. Экспозиция включит в себя несколько этажей, посвященных общей истории России, а также один этаж, посвященный истории Запорожской области. Помимо этого ему показали подготовку школ в Херсонской области к учебному году. Так, здание Генической школы № 4 находилось в ветхом состоянии при Украине, ремонт в учебном заведении не проводился более 30 лет. Сейчас работы близятся к завершению.