Стокгольм, 22 августа, 2023, 21:35 — ИА Регнум. Организатор акций с сожжением Корана в Швеции Салван Момика подал 12 заявок на новые аналогичные мероприятия, сообщила 22 августа радиостанция Sveriges Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным журналистов, власти рассматривают обращения второй день и пока не приняли решения. Момика планирует сжигать священную для мусульман книгу в течении трёх недель в Стокгольме, Мальмё и Эребру.

Ранее в полиции Швеции заявили, что стараются согласовывать публичные акции насколько это возможно. 14 августа правоохранители задержали мужчину, который попытался помешать сжигать Коран Момику и второму участнику акции Салвану Наджему.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что в Швеции и Дании участились случаи сожжения Корана. В связи с этим страны Организации исламского сотрудничества рассмотрят возможность введения эмбарго на покупку шведских и датских товаров.

Как сообщало ИА Регнум, история с сожжением Корана началась 28 июня, когда полиция Стокгольма в исламский праздник Курбан-байрам разрешила проведение такого мероприятия. Изначально организаторам отказали из-за возможных угроз и терактов, но они обжаловали решение в суде. Акция вызвала негодование исламских стран — в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства Швеции и потребовали высылки посла королевства из страны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал акцию с сожжением Корана подлой. Он заявил, что враги ислама и человечества пытаются устраивать провокации под защитой полиции. Генсек НАТО Йенс Столтенберг счёл легальным сожжение Корана. Он заявил, что понимает чувства и эмоции людей, но считает, что сожжение не было юридически незаконным со стороны властей Стокгольма. Генсек отметил, что считает право людей быть несогласными свободой самовыражения.

В МИД России заявили, что акция стала очередным провокационным актом исламофобии, прикрываемым рассуждениями о свободе слова и демократии. В ведомстве подчеркнули, что «грош цена такой демократии», которая на деле привела к произволу и вседозволенности. Российский лидер Владимир Путин назвал неуважение к Корану преступлением. Во время посещения мечети Джума в Дербенте он подчеркнул, что Коран — святыня для мусульман и для многих других людей, но в некоторых странах не уважают религиозные чувства.