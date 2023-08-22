Санкт-Петербург, 22 августа, 2023, 21:14 — ИА Регнум. На Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге 22 августа военный грузовик столкнулся с двумя легковыми автомобилями, в ДТП погибли трое человек. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным журналистов, в аварии также пострадали не менее шести человек. По предварительным данным, ДТП могло произойти из-за лопнувшего колеса у грузовой машины. На место прибыли сотрудники дежурных служб.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа в Ростовской области в аварии на дороге погибли восемь человек, в том числе четверо детей. Трагедия произошла в Волгодонском районе, столкнулись два легковых автомобиля. По данному инциденту возбудили уголовное дело. Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования родным погибших.