Харьков, Украина, 22 августа, 2023, 21:03 — ИА Регнум. Украинские СМИ сообщили 22 августа о взрывах в Харькове. Отмечается, что перед этим в городе объявили воздушную тревогу.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Харьков, местные паблики сообщают о взрывах», — сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Ранее, 16 августа, СМИ Украины сообщили о взрывах в пригороде Харькова. Перед этим власти объявили тревогу в Харьковской области и на временно оккупированной Киевом территории Запорожской области и ДНР. В Киеве заявили об «активности» тактической авиации ВКС России и угрозе применения авиационного вооружения по объектам в этих регионах. Кроме того, было объявлено об угрозе ракетных ударов в Полтавской области.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 5 августа взрывы прогремели в столице Украины — Киеве, в Житомирской и Хмельницкой областях. По информации издания «Страна. ua», произошло несколько детонаций в районе военного аэродрома в Староконстантинове. На всей территории Украины третий раз за день объявлялась воздушная тревога.