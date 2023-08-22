Йоханнесбург, ЮАР, 22 августа, 2023, 20:56 — ИА Регнум. Китай продолжит содействовать укреплению стратегического партнёрства между членами БРИКС и другими развивающимися странами. Об этом говорится в обращении председателя КНР Си Цзиньпина, которое 22 августа зачитал министр коммерции Китая Ван Вэньтао на деловом форуме лидеров БРИКС в Йоханнесбурге.

Foreign and Commonwealth Office

«Мы продолжим углублять стратегическое партнёрство БРИКС, расширять модель БРИКС+, активно содействовать поставкам товаров, укреплять солидарность и сотрудничество с другими странами с формирующимися рынками и развивающимися странами», — говорится в сообщении.

Си Цзиньпин также отметил, что КНР будет стремиться к продвижению многополярности мира и демократизации отношений между странами. Он подчеркнул, что Китай готов сотрудничать со всеми странами, чтобы ускорить глобальное развитие.

Китайский лидер заявил, что есть страны, которые стремятся к гегемонии и наносят ущерб другим государствам. Пекин выступает за право на развитие для каждой страны и каждого народа, заявил Си Цзиньпин.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. ЮАР выбрала темой мероприятия «БРИКС и Африка: Партнёрство для совместного процветания, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности». Президент России Владимир Путин во всех сессиях саммита будет участвовать по видеосвязи. В качестве главы российской делегации в Йоханнесбург прибыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В саммите принимают участие делегации более чем из 60 стран, в том числе свыше 40 государств представляют первые лица. Среди вопросов, которые будут обсуждать на переговорах — расширение БРИКС. Заявки на вступление подали 23 страны.