Москва, 24 августа, 2023, 09:10 — ИА Регнум. 39 договоров аренды на 69,7 гектара земли заключила Москва с начала текущего года. А с 2016 года инвесторам в рамках механизма реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) предоставлено около 900 гектаров земли. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на Московском урбанистическом форуме — 2023.

Пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов

Он отметил, что значительная часть объектов, которые возводятся в рамках МаИП, — это учреждения образования, спорткомплексы, медицинские центры и предприятия. «Реализация масштабных инвестпроектов позволяет создавать в Москве современную инфраструктуру и новые рабочие места», — пояснил Ефимов.

Для строительства в рамках МаИП Москва предоставляет инвесторам участки земли в аренду без проведения торгов. Договоры в рамках МаИП заключаются на срок в пять лет, в течение которых застройщики должны завершить проект.

По словам министра правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максима Гамана, в этом году рамках МаИП инвесторы возведут девять объектов образования для более чем четырех тысяч школьников и дошкольников, 10 многофункциональных центров, восемь спортивных комплексов, а также новые производства, объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры.

Застройка столицы ведется с учетом ключевого принципа комплексности и сбалансированности, что позволяет создавать ориентированную на человека городскую среду. Город проектируется с серьезным заделом на будущее, чтобы жить в новых домах, ездить по новым дорогам и пользоваться новыми станциями метро смогло не одно поколение москвичей.