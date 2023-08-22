Йоханнесбург, ЮАР, 22 августа, 2023, 20:31 — ИА Регнум. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал неприемлемым продвижение развитыми странами торговых интересов под видом инициатив по борьбе с климатическими изменениями. Об этом он сказал 22 августа на заседании Делового совета БРИКС (союз Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР).

«Мы не приемлем зелёного неоколониализма, который выстраивает дискриминационные торговые барьеры под видом защиты окружающей среды», — заявил да Силва.

Как отметил бразильский лидер, страны БРИКС в такой ситуации выступают в качестве механизма более справедливой и прогнозируемой внешней торговли.

Как сообщало ИА Регнум, годом ранее страны БРИКС подтвердили приверженность борьбе с изменением климата. Встречу стран союза по соответствующей теме организовала китайская сторона. Отметив, что страны БРИКС являются заметной силой в решении климатической проблемы, министр экологии и охраны окружающей среды Китая Хуан Жунцю заявил, что Китай будет работать с коллегами по объединению для содействия полному и эффективному осуществлению Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижского соглашения.