Париж, 22 августа, 2023, 20:39 — ИА Регнум. В Париже опровергли сообщения о том, что направляли запрос на использование воздушного пространства Алжира для пролёта в Нигер для военной операции. Об этом 22 августа сообщило агентство Reuters, ссылаясь на объединённый штаб обороны Франции.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В объединённом штабе обороны Франции отвергли данные официального радио Алжира, по которым Алжир отказался выдать Франции разрешение на пролёт над своей территорией», — говорится в сообщении.

Ранее в Алжире сообщили, что запретили французским самолётам входить в его воздушное пространство. Власти африканской республики подчеркнули, что выступают против иностранного вторжения в Нигер и настаивают на решении проблем путём переговоров.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 27 июля в Нигере группа военных организовала мятеж. Его участники свергли действующего президента Мохамеда Базума. Страной начал управлять Национальный совет во главе с командиром гвардии президента Абдурахаманом Тчиани. 19 августа в Нигер прибыла делегация стран Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), чтобы выступить посредником для урегулирования ситуации в этой стране. Делегация потребовала вернуть власть Базуму, но мятежники отказались это сделать.

Переговорщики 20 августа покинули страну. При этом в ЭКОВАС заявили, что уже назначили дату вторжения в Нигер, которое начнётся, если не получится договориться. Её пока не стали разглашать. Тчиани заявил, что в Нигере не желают войны, но будут защищаться в случае вторжения. Он также заявил, что республика стала ключом к сдерживанию региона от дестабилизации, а страны ЭКОВАС не осознают это.