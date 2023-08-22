Москва, 22 августа, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Правительство России совместно с Центробанком подготовили проект указа о частичной разблокировке иностранных активов с целью обмена на российские, заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании совета по нацпроектам 22 августа.

Mff.minfin.ru Антон Силуанов

«У нас сегодня заблокированные активы более 3,5 млн российских граждан на сумму полтора трлн рублей. Мы предусматриваем начало их обмена на активы иностранных инвесторов. На первом этапе мы планируем разблокировать счета порядка 100 млрд рублей», — сказал глава Минфина.

Силуанов обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой поддержать проект. Как он отметил, Россия приветствует иностранные инвестиции и работает над привлекательностью своего рынка.

«У нас неплохой рынок, можно зарабатывать хорошие деньги на инвестиции», — резюмировал Силуанов.

Как сообщало ИА Регнум, Евросоюз и США заморозили российские финансовые активы после начала специальной военной операции. По данным Минфина на март 2022 года, их объём составил около $300 млрд.

Еврокомиссия долгое время искала правовые основания для отъёма российских активов, канцлер Германии Олаф Шольц назвал ужасно сложным вопрос возможного изъятия активов Центробанка и отметил, что никто не знает, как это сделать.

Глава британского МИД Джеймс Клеверли 19 июня заявил, что Лондон собирается принять закон для использования санкций как гарантии платы России за восстановление Украины, однако Европейский центральный банк предупредил Брюссель о возможности подрыва доверия к евро как к мировой валюте из-за заморозки российских активов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о подготовке российскими инвесторами группового иска для разблокировки активов. Он подчеркнул, что Запад ограбил предпринимателей и государство, и указал, что Великобритания и другие страны обязаны их разморозить немедленно и безо всяких условий.

Президент Путин назвал средневековьем заморозку счетов российских бизнесменов за рубежом и заявил, что надёжность вложения денег внутри страны в настоящее время выше, чем за рубежом.