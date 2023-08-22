Москва, 22 августа, 2023, 19:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил 22 августа о необратимости процесса дедолларизации хозяйственных связей между странами БРИКС.

Kremlin.ru

«Набирает силу объективный, необратимый процесс дедолларизации наших хозяйственных связей, предпринимаются усилия по отработке эффективных механизмов взаимных расчётов и валютно-финансового контроля», — сказал Путин, обращаясь к участникам делового форума.

Как отметил российский лидер, доля доллара в экспортно-импортных операциях в рамках БРИКС снижается. В 2022 году она составила всего лишь 28,7%.

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Саммит БРИКС проходит 22–24 августа в столице ЮАР. С российской стороны на нём присутствует министр иностранных дел России Сергей Лавров. Путин принимает участие в саммите в режиме видеоконференции.

Как сообщало ИА Регнум, бывший советник главы Сенегала по экономическим вопросам Шериф Салиф Си заявил 27 июля, что африканский франк должен стать заменой доллара на континенте. Он отметил, что использование национальной валюты сделает возможным развитие африканского частного сектора.

Страны БРИКС ищут альтернативу американскому доллару, чтобы исключить его невыгодное доминирование в бедных странах. Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила, что участники объединения всегда были обеспокоены этим вопросом и он стал одной из причин создания Нового банка развития БРИКС.

Глава отдела валютной политики финансовой корпорации Trace Finance Эвандро Касиану заявил, что новый банк развития может выпустить единую цифровую валюту стран БРИКС, но на это потребуется минимум пять лет.

При этом в Кремле отметили, что процесс дедолларизации неумолимо идёт, многие страны тяготеют к траектории использования национальных валют во взаимных расчётах.