Москва, 22 августа, 2023, 19:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подтвердил планы достичь углеродной нейтральности российской экономики не позднее 2060 года, выступая 22 августа на деловом форуме БРИКС.

«Планируем достичь углеродной нейтральности российской экономики не позднее 2060 года, в том числе за счёт внедрения технологических инноваций, модернизации инфраструктуры для доступа к недорогой и чистой энергии, сохранения экосистем на суше и море», — сказал Путин.

Как уточнил президент, Россия исходит из того, что выполнению климатических целей могут способствовать самые разные технологии, в том числе атомная генерация, гидроэнергетика, газовое моторное топливо.

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Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2021 года Путин заявил, что Россия намерена свести к нулю уровень выбросов углекислого газа и его аналогов. Тогда был поставлен конкретный ориентир — не позднее 2060 года.

Эта цель заложена в интенсивный сценарий стратегии низкоуглеродного развития страны до 2050 года. Проект также предполагает снижение выбросов парниковых газов на 79% к 2050 году. С 2027 года по этому сценарию нефтегазовые доходы будут сокращаться на 2,7% в год, экономика будет расти в 2030–2050 годах на 1,5%, а к 2050 году — на 1% в год.