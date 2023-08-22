Йоханнесбург, ЮАР, 22 августа, 2023, 19:46 — ИА Регнум. Страны БРИКС сотрудничают в условиях равноправия и партнёрской поддержки, и торговый оборот России со странами объединения стремительно растёт, достигнув в 2022 году более $230 млрд. Об этом 22 августа заявил президент Владимир Путин, выступая в формате видеоконференции в первый день саммита БРИКС.

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«Наш торговый оборот с партнёрами по БРИКС прибавил 40,5% и составил рекордные более $230 млрд. А в первом полугодии текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года он вырос на 35,6% до $134,7 млрд», — сказал Путин.

Президент также сообщил, что взаимные капиталовложения стран БРИКС за 10 лет выросли в шесть раз, а их совокупный экспорт достиг 20% от общемирового показателя. Он подчеркнул, что по паритету покупательной способности экономика объединения обошла G7.

Как сообщало ИА Регнум, саммит БРИКС в Йоханнесбурге продлится до 24 августа. Путин во всех мероприятиях будет участвовать в формате видеоконференции. Также от России на саммит прибыл глава МИД Сергей Лавров. В повестке встречи лидеров в том числе будет вопрос о расширении БРИКС. Заявки на вступление подали 23 страны.

На саммит в ЮАР прибудут лидеры более чем из 40 государств. Президент ЮАР Сирил Рамафоса пригласил глав 67 стран и 20 представителей международных организаций, в том числе генсека ООН Антониу Гутерриша.