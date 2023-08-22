Йоханнесбург, ЮАР, 22 августа, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что страна переориентирует свои транспортно-логистические потоки на надёжных партнёров, таких, как страны БРИКС.

Kremlin.ru

«Среди наших флагманских проектов — Северный морской путь и новый международный транспортный коридор «Север — Юг». Эти две сквозные артерии призваны обеспечить кратчайшие и наиболее экономически оптимальные торговые пути, связывающие крупные узлы с потребительскими рынками», — сказал он в своём видеообращении к гостям и участникам форума БРИКС перед началом саммита объединения.

Вместе с тем российский лидер заявил, что Москва выступает за плотное взаимодействие в рамках объединения по вопросам бесперебойного обеспечения рынков энергетическими и продовольственными ресурсами.

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«Мы наращиваем поставки топлива, сельхозпродукции и удобрений в государства глобального юга, вносим весомый вклад в укрепление общемировой продовольственной и энергетической безопасности, в борьбу с голодом и бедностью», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что помимо прочего неоднократно заявлял о готовности России заместить украинское зерно в том числе в виде безвозмездной помощи.

«В качестве первого шага принято решение безвозмездно направить шести африканским странам по 25–50 тыс. тонн зерна, обеспечив в том числе и бесплатную доставку этих грузов. Переговоры с партнёрами завершаются», — сказал президент.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. ЮАР объявила в качестве темы мероприятия «БРИКС и Африка: Партнёрство для совместного процветания, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности». Путин проинформирует участников объединения о приоритетах председательства России в 2024 году.

Очно Россию на мероприятии представит глава МИД Сергей Лавров. В саммите примут участие делегации более чем из 60 стран, свыше 40 государств представят первые лица. Президент ЮАР Сирил Рамафоса пригласил на саммит глав 67 стран и 20 представителей организаций, в том числе генсека ООН Антониу Гутерриша. Как заявили 21 августа в Кремле, итоговые договорённости XV саммита БРИКС зафиксируют в Йоханнесбургской декларации.