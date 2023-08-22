Вашингтон, 22 августа, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Нельзя говорить о тупиковости усилий США, направленных на помощь Украине. Такую позицию высказал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

The White House

Отвечая на вопрос, как сейчас следует расценивать обстановку на Украине, он заявил, что ситуацию нельзя охарактеризовать как тупиковую.

«Нет, это не тупик. Украинцы добиваются определённого продвижения на востоке и на юге. Ещё до начала контрнаступления мы говорили, что оно будет сложным, и оно оказалось сложным», — заявил Салливан в интервью телеканалу ABC.

О каком именно продвижении идёт речь, советник американского лидера не сказал.

Украинское контрнаступление на нескольких тактических направлениях в Донбассе началось 4 июня. Тогда в бой пошли подготовленные НАТО и вооружённые западной техникой бригады ВСУ.

Однако вскоре в Сети появились кадры подбитых немецких танков, дымящихся на поле боя. Президент России Владимир Путин 21 июля констатировал отсутствие результатов у украинских войск и разочарование их западных кураторов. Минобороны России 4 августа сообщило, что ВСУ в своих попытках наступления потеряли более 43 тыс. военных и свыше 4,9 тыс. единиц вооружений, в том числе танки Leopard и колёсные танки AMX и БМП Bradley.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти множества месяцев, а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Позднее в США заявили, что у Киева заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления. Издание The Washington Post отметило, что неспособность Киева достичь успеха на поле боя приводит конфликт в тупик и ослаблению западной поддержки.