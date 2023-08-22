Москва, 22 августа, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Правительство готовит предложения инвестиционному налоговому вычету для регионов за счёт долгосрочных бюджетных кредитов. Об этом 22 августа сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством.

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«Вы поручили обеспечить со следующего года возможность предоставления такого вычета регионам за счет долгосрочных бюджетных кредитов. Соответствующие предложения готовятся», — сказал министр.

Решетников добавил, что в министерстве рассчитывают обсудить предложения на Госсовете по инвестициям. Он также отметил, что механизм инвестиционного налогового вычета призван стимулировать вложения уже действующих прибыльных компаний в новые отрасли и продукты. Как сообщил Решетников, соответствующие поправки в Налоговый кодекс находятся в Госдуме.

Путин в августе поручил обеспечить с 2024 года предоставление инвестиционного налогового вычета при исполнении соглашений о реализации инвестиционных проектов, направленных на укрепление технологического суверенитета.

Госдума во втором чтении приняла в октябре 2022 года законопроект о расширении перечня оснований применения инвестиционного налогового вычета. Как отметил депутат Госдумы Сергей Колунов («Единая Россия»), частный бизнес сможет поддерживать и развивать образовательные организации всех трёх уровней. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс позволят предпринимателям получить налоговый вычет при расчёте налога на прибыль.