Херсон, 22 августа, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко вместе с министром просвещения Сергеем Кравцовым, первым заместителем губернатора по внутренней политике Игорем Чагаевым и председателем правительства Херсонской области Андреем Алексеенко посетили Геническую школу №4 в Херсонской области, сообщили 22 августа в областной администрации.

ИА REGNUM Сергей Кириенко

Здание Генической школы №4 находилось в ветхом состоянии при Украине, ремонт в учебном заведении не проводился более 30 лет. Сейчас работы близятся к завершению. Шеф-регион Краснодарский край ремонтирует два корпуса школы, а также пищеблок.

По поручению президента Владимира Путина запустили комплексную программу по развитию новых регионов и улучшению жизни населения. В рамках реализации программы в Херсонской области проводится капитальный ремонт школ и социальных объектов при участии шефов-регионов.

Как сообщало ИА Регнум, президент 2 мая заявил, что Россия будет и дальше последовательно и системно добиваться, чтобы жизнь в городах и поселках новых регионов возвращалась в нормальное русло. Глава государства высказал слова благодарности всем российским регионам за оказываемую поддержку новым субъектам России.