Москва, 22 августа, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Минтруд и Минфин внесли на рассмотрение правительства проекты распоряжений о выделении на зарплаты сотрудникам федеральных бюджетных учреждений дополнительно 30,7 млрд рублей. Об этом 22 августа сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Дарья Антонова REGNUM Татьяна Голикова

«В ближайшее время эти распоряжения будут переданы на подпись председателю правительства», — сказала она.

Голикова отметила, что повышение зарплат коснётся работников в сферах образования, культуры, науки и здравоохранения.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин ранее на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о необходимости поднять зарплаты бюджетникам. Он подчеркнул, что их доходы должны расти также, как и средние зарплаты в регионе.

Российский лидер и ранее поднимал этот вопрос. В июле он поручил правительству своевременно индексировать зарплаты в бюджетной сфере, чтобы не было перетекания кадров.

При этом Путин также называл приоритетной задачу выстроить экономику так, чтобы это привело росту реальных доходов населения. Он также указал на важность мер социальной поддержки семей с детьми.