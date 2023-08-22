Москва, 22 августа, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Создание общей расчётной единицы стран БРИКС — давно обсуждаемое событие, которому пора перейти из стадии принятия решения к конкретному процессу. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что страны БРИКС обсуждают возможность создания общей расчётной единицы, которая будет альтернативой доллару. Министр отметил, что ситуация с такими валютами, как доллар и евро вызывает определенные риски, например, заморозку активов и прекращение расчетов. Силуанов пояснил, что речь идёт не о единой валюте, как в Евросоюзе, а именно о расчётной единице как альтернативе доллару.

Экономист Колташов согласился, что это безусловно приятная новость, какой она была и год назад, когда также обсуждалась необходимость создания такой расчётной единицы.

«Важно, чтобы процесс сдвинулся с места и перешёл уже от формата обсуждения к конкретным шагам. Пока основная проблема создания резервной валюты заключалась в том, что США удавалось повлиять на участников переговорного процесса и оттянуть момент принятия решения. При этом актуальность создания такой единицы росла», — отметил Колташов.

При этом экономист усомнился, что всё же удастся в рамках саммита БРИКС, который проходит до 24 августа, подготовить конкретный план по созданию и уже непосредственному внедрению новой расчётной единицы. Колташов пояснил, что главная интрига саммита сейчас в другом — состоится ли расширение организации, а оно, по мнению экономиста, весьма вероятно.

«Создание единой валюты идёт на втором плане, поэтому можно предполагать, что обсуждение состоится лишь в общих чертах. Тем более, что это должна быть именно резервная валюта, предполагающая наличную форму, безналичную — для банковских операций и цифровую — чтобы циркулировать в международной экономике», — поделился Колташов.

По его мнению, такое решение сейчас представляется трудно достижимым, поскольку даже банк БРИКС придерживается санкционного режима — из-за отключения России от системы SWIFT, с которой ряд стран организации по-прежнему работает.

Ранее Антон Силуанов заявил, что Россия потеряла доверие к доллару, евро и ряду других валют западных стран. Они оказались ненадёжным инструментом, который могут отменить, ссылаясь на санкции.

Ещё в апреле президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время своего визита в Китай призвал развивающиеся страны отказаться от доллара в международной торговле. Он призвал страны БРИКС положить конец доминированию доллара и разработать собственную альтернативную валюту для использования в торговле.

Как сообщало ИА Регнум, новый банк развития (НБР) БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) планирует начать кредитование в валютах Южно-Африканской Республики и Бразилии. Банк планирует достичь объёмов кредитования в местных валютах около 30% от всего портфеля.

22 августа в Йоханнесбурге стартовал 15-й саммит БРИКС. Утром в ЮАР приземлился самолёт с российской делегацией во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях саммита в формате видеоконференции. Завершится саммит 24 августа.

В БРИКС сейчас входят пять стран — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Ряд стран подал заявки на вступление в объединение, в том числе Иран, Аргентина, Алжир, Египет, Бангладеш, Эфиопия, Венесуэла.

14 августа МИД ЮАР официально утвердил список из 23 стран, подавших официально заявки в БРИКС.