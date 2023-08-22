Милан, Италия, 22 августа, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Итальянский певец Тото Кутуньо умер в возрасте 80 лет. Об этом 22 августа сообщил телеканал RAI.

Luca Marenda/Global Look Press Итальянский певец Тото Кутуньо

«После продолжительной болезни певцу в последние месяцы стало хуже», — сообщил его менеджер Данило Манкузо.

Певец и композитор скончался сегодня около 16:00 в больнице Сан-Раффаэле в Милане, куда его госпитализировали ранее.

Тото (полное имя Сальваторе. — Прим. ИА Регнум) Кутуньо родился 7 июля 1943 года в тосканском городе Фоздиново. С детства занимался музыкой, освоил трубу, ударные и аккордеон.

В 1975 году начала играть в группе Albatros. Тогда же начал писать песни для Джо Дассена и Мирей Матье.

В 1976 году впервые принял участие в фестивале Сан-Ремо. С тех пор он неоднократно участвовал в музыкальном шоу — выиграл его в 1980-м. В 1990-м Кутуньо представил Италию на Евровидении и победил с песней Insieme: 1992.

Артист неоднократно выступал в России и странах бывшего СССР.

Среди самых известных песен Кутуньо — L`italiano, Solo noi, Mediterraneo, Cantando и ряд других.