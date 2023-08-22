Москва, 22 августа, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Ожидаемая средняя продолжительность жизни в России в этом году превысила 73 года. Об этом 22 августа на совещании по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Глава государства подчеркнул, что показатели вернулись к допандемийному уровню.

«Отмечу, что в текущем году ожидаемая продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень и составила чуть более 73 лет. Она у нас «присела», как мы знаем, в период пандемии и сейчас опять вернулась к допандемийному уровню», ― сказал российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что показатель ожидаемой продолжительности жизни в России превысил допандемийный период. На сегодня он составляет 73,4 года.

В России после двухлетнего спада на фоне пандемии коронавируса зафиксировали рекордный рост продолжительности жизни Так, по данным Росстата, этот показатель за 2022 год вырос на 2,7% и достиг 72,8 года.

Кроме того, отмечено снижение смертности в стране. Путин заявил, что поддержка этих тенденций — важнейшая задача для всех уровней власти.