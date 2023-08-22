Москва, 22 августа, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам 22 августа заявил, что реальные доходы россиян увеличились за первое полугодие 2023 года.

Иван Шилов ИА Регнум

«За первое полугодие реальные доходы россиян выросли на 4,7%», — сказал президент.

Путин добавил, что в 2022 году реальные располагаемые доходы снизились на 1%.

На 4,2% увеличилась средняя заработная плата по экономике, подчеркнул Путин. Динамика заработных плат в экономике в субъектах Российской Федерации это один из главных показателей эффективности управленческих команд, указал президент.

Российский лидер добавил, что повышение МРОТ с 1 января 2024 году сразу на 18,5% позитивно отразится на доходах порядка 4,8 млн работников. Как отметил президент, власти будут и дальше индексировать МРОТ, пособия, пенсии и другие выплаты.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Путин, выступая перед Советом законодателей при Федеральном собрании, заявил, что реальные доходы россиян, пусть и скромно, но начали расти. Глава государства тогда заявил, что первоочередной заботой парламента всегда должно быть повышение качества жизни и доходов людей.

До этого премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство успешно работает над решением задачи по повышению благосостояния жителей. Он назвал основной целью правительства увеличение доходов россиян.

В начале апреля рейтинговое агентство «Эксперт РА» прогнозировало, что реальные доходы жителей России в 2023 году могут вырасти на 3%. Как отмечали аналитики, эти показатели начали улучшаться в четвёртом квартале 2022 года.