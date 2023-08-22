Москва, 22 августа, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Доля рубля при оплате российского экспорта выросла за полтора года более чем в три раза, заявил 22 августа президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Иван Шилов ИА REGNUM

По оценке президента, за первые шесть месяцев 2023 года торговый оборот России со странами Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества увеличился на 10,2%. За эти же полгода со странами Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) он вырос на 14,3%.

«Всё больше расчётов в нашей внешней торговле приходится на рубли и дружественные валюты, или валюты дружественных стран. Так, за полтора года доля рубля при оплате российского экспорта выросла более чем втрое — с 12 до 42%», — сказал Путин.

Он добавил, что если посчитать совокупную долю рубля и валюты дружественных стран в расчётах при оплате российского экспорта, она достигает 70%.

Президент призвал продолжать системную работу по укреплению платёжной инфраструктуры. Эта инфраструктура должны быть удобной и надёжной и для российских компаний, и для зарубежных партнёров.

Как сообщало ИА Регнум, на сегодняшнем заседании Путин также заявил, что Россия вошла в пятёрку крупнейших экономик мира, обогнав по объёму ВВП по паритету покупательской способности Германию.

С III квартала в стране наметился экономический рост, сказал президент. По сравнению с 2022 г., в II квартале этого года ВВП вырос на 4,9%.

В феврале в послании Федеральному собранию Путин заявил, что в прошлом году во внешнеторговых расчётах России доля рубля удвоилась. Он подчеркнул, что не Россия сокращает долю расчётов в долларах.