Москва, 22 августа, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на пессимистические прогнозы, Россия вошла в число пяти крупнейших экономик мира и обогнала Германию по объёму ВВП по паритету покупательской способности. Об этом глава государства сообщил 22 августа на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин

«Несмотря на, прямо скажем, пессимистические прогнозы, <…> Россия по итогам 2022 года вошла в пятёрку крупнейших экономик мира», — сказал президент.

По данным Всемирного банка, Россия вышла вперёд, обогнала ФРГ — по паритету покупательной способности, по объёму экономики. Это один из важнейших показателей, указал президент.

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Президент добавил, что текущая бюджетная ситуация в России устойчива и не несёт рисков. Как отметил Путин, с третьего квартала в России наметился экономический рост, и сейчас его темпы довольно устойчивы. Так, во втором квартале 2023 года ВВП вырос на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Причём более высокими темпами растут отрасли, не связанные с добычей природных ресурсов, в том числе нефти и газа.

Как сообщало ИА Регнум, в июне Путин заявил, что расширение экономических возможностей страны нужно увязать с ростом благополучия граждан. Президент уточнил, что в этом вопросе важна не только низкая инфляция и занятость, но также необходимо обеспечить опережающий рост доходов граждан.

Путин отметил 5 июля, что экономическая ситуация в стране развивается лучше, чем прогнозировали. Рост ВВП в период с января по май составил 0,6%, несмотря на санкционное давление.

Вице-премьер Татьяна Голикова в конце марта заявила, что за последние пять лет рост реальных зарплат в России составил 22,1%.

В Росстате 12 августа сообщили, что экономика России по итогам второго квартала выросла в годовом выражении на 4,9%. Этот показатель является рекордным за последние полтора года. Более высокий прирост ВВП России показывал в четвёртом квартале 2021 года — на 5,8%.