Москва, 22 августа, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работы по реализации долгосрочных планов до 2030 года и оперативно решать нерешённые вопросы. Об этом глава государства сказал 22 августа на совете по национальным проектам.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин

«Мониторинг и аудит нужен не для формального отчёта и сверки часов между ведомствами. Чтобы двигаться дальше, необходимо чётко понимать, где работа выстроена эффективно, а где есть отставания», — заявил российский лидер.

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Путин отметил, что на основе оперативного анализа необходимо вносить управленческие коррективы, в том числе выделить дополнительные финансовые и иные ресурсы, чтобы сохранить долгосрочные планы.

«Долгосрочность планирования принципиально важна», — подчеркнул президент.

В предыдущий раз заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам состоялось в декабре. Совет представляет собой совещательный орган, координирующий работу региональных и федеральных органов власти и различных организаций в процессе решения вопросов стратегического развития России и достижения национальных целей развития.