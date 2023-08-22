Майкоп, 22 августа, 2023, 17:35 — ИА Регнум. В Майкопе вспыхнул крупный природный пожар, быстро распространившийся на площади 600 кв. м, сообщили 22 августа в пресс-службе управления МЧС по Адыгее.

МЧС Адыгеи

«По предварительной информации, площадь пожара 600 квадратных метров», — сообщили в МЧС.

Из-за горения сухой травы огонь перекинулся на находящиеся рядом с местом возгорания гаражи. С огнём начали борьбу пожарные Майкопского пожарно-спасательного гарнизона.

«Создано три боевых участка. На месте развёрнут штаб пожаротушения», — отметили в ведомстве.

По данным регионального агентства «Адыгея сегодня», пожар вспыхнул в районе ипподрома. По данным на 21 августа, за неделю в регионе вспыхнуло 87 пожаров, из которых 62 — природные.

21 августа МЧС по Адыгее сообщило о крупном пожаре на окраине Майкопа. Площадь пожара составила три тысячи квадратных метров. По оценке ведомства, уровень пожарной опасности в республике чрезвычайный и высокий — 5 и 4 классы в зависимости от района.