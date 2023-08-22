Мариуполь, ДНР, 22 августа, 2023, 17:10 — ИА Регнум. В морском порту Мариуполя обнаружен тайник с оружием и боеприпасами. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Схрон нашли сотрудники УФСБ по ДНР и УФСБ России по Южному военному округу.

Установили, что тайник организовали боевики националистического объединения «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он предназначался для совершения терактов и диверсий на территории ДНР.

Спецслужбы обнаружили в схроне пять пулеметов типа РПК-74, шесть автоматов и порядка 4 тыс. патронов калибра 5,45 мм.

Как сообщало ИА Регнум, в июле менее, чем за неделю в Запорожской области обнаружили два схрона. Так, тайник нашли на территории контрольно-пропускного пункта недалеко от посёлка Михайловка. В нём было 25 противотанковых мин, три гранаты и три запала от гранат.

13 июля в ФСБ сообщили об обнаружении в Мелитопольском районе Запорожской области тайника, в котором были взрывчатка, компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств и немецкий ручной противотанковый гранатомёт Panzerfaust 3.

В конце прошлого года военнослужащие Росгвардии в гаражных помещениях «Азовстали» нашли тайник с оружием, предназначавшимся для использования Вооружёнными силами Украины.