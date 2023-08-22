Воронеж, 22 августа, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Новый очаг сибирской язвы обнаружили на рынке у воронежского цирка. Эпизодическим очагом признали холодильные камеры в здании рынка «1000 мелочей». Об этом говорится в указе губернатора Воронежской области, опубликованном на официальном портале органов власти 22 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM

В документе говорится, что арендатором холодильных камер №1, №2, расположенные в отдельно стоящем нежилом здании по адресу улица 20-летия Октября дом 119 а городской округ город Воронеж, стала Управляющая компания «Торс».

Территорию в радиусе 2 км от границ очага признали неблагополучной, а в радиусе 5 км — угрожаемой зоной.

Так, в неблагополучной зоне оказалась территория в границах улиц Грамши, Матросова, Ворошилова, Домостроителей, Космонавтов, Пеше-Стрелецкой, 9 Января, Еремеева, Плехановской, Средне-Московской, Революции 1905 года, Комиссаржевской, 3 Интернационала, Пятницкого, 20-летия ВЛКСМ, Художника Бучкури, Бехтерева, Софьи Перовской, а также Мельничного переулка, проспекта Революции и Петровской набережной.

Согласно указу, ограничительные мероприятия ввели до 23 октября 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, в Воронежской области обнаружили очаг сибирской язвы. В пресс-службе администрации Панинского района 20 августа сообщили о введении режима ЧС, который будет действовать на территории района до 16 ноября 2023 года включительно.

В Роспотребнадзоре 5 июля исключили угрозу распространения сибирской язвы в России. В ведомстве подчеркнули, что сибирская язва не передаётся от человека к человеку.

В июле пятерым жителям Республики Тыва врачи поставили диагноз сибирская язва. Первого заболевшего госпитализировали в больницу Кызыла 30 июня, он участвовал в убое лошади.