Киев, 22 августа, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Украинский Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение взыскать в пользу государства активы минобороны Белоруссии. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба ВАКС в Telegram-канале.

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Отмечается, что иск украинского минюста к белорусскому минобороны удовлетворила коллегия судей ВАКС 21 августа.

«ВАКС взыскал в доход государства имущество, которое принадлежит министерству обороны Республики Беларусь, а именно составляющие системы электрического авиационного пуска», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале власти Украины конфисковали около 2500 тонн произведённой Россией железной руды стоимостью более $1 млн. Сырьё принадлежит АО «Холдинговой компании «Акционерное общество Металлоинвест», арестованное Одесской областной прокуратурой.

В яваре украинская генпрокуратура объявила об аресте судом двух самолётов Ан-148 общей стоимостью €10 млн. Воздушные суда принадлежат акционерному обществу из России.