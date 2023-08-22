Москва, 22 августа, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Даже если в ходе новых переговоров с президентом России Владимиром Путиным по зерновой сделке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложит выгодные условия, при повышении давления со стороны Запада они могут оказаться невыполненными, заявил ИА Регнум Максим Максимов, доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее в турецкой прессе прошла информация, что в скором времени Эрдоган направится в Россию, чтобы обсудить вопросы оживления зерновой сделки.

Как пояснил Максимов, неослабевающая настойчивость относительно реанимации черноморских инициатив, которую проявляет как турецкая сторона в целом, так и Эрдоган в частности, совершенно не удивляет. Здесь интересным образом пересеклись как чисто экономические резоны, так и политические.

С точки зрения экономики, выгода Турции абсолютно прозрачна: дисконт на поставку зерновых с Украины, кратный рост обрабатывающей индустрии, создание уникального продуктового хаба в ситуации глобальной нестабильности на продуктовых рынках.

«Выход России из зерновой сделки способен практически полностью обнулить создавшуюся идиллию. Он уже смог конвертировать подписание и неоднократное продление зерновой сделки в собственное президентство на новый срок», — сказал Максимов.

Однако, по его мнению, в создавшейся ситуации репутация Турции как надёжного переговорщика и арбитра выглядит неустойчиво. Максимов предположил, что Эрдоган предложит весомые преференции России при возобновлении зерновой сделки по вопросам транзита продовольствия в беднейшие страны мира, форсированию проекта газового хаба и сохранению каналов параллельного импорта.

«Однако следует понимать, что инициатива Турции имеет ограниченную субъектность. И при повышении прессинга со стороны коллективного Запада данные обещания могут не выполняться», — предостерёг экономист.

Кроме того, перечисляя тех, кто заинтересован в возобновлении зерновой сделки, Максимов заявил, что их следует ранжировать на непосредственных участников и стороны, которые являются косвенными бенефициарами.

«Непосредственные участники всем хорошо известны: Россия, Украина и Турция. Именно эти три страны и являются главными элементами механизма договорённостей», — констатировал экономист.

В то же время результатами черноморских инициатив активно пользуются западноевропейские страны, среди которых самыми заинтересованными выглядят Испания, Нидерланды и Италия, поскольку именно в эти страны было поставлено наибольшее количество украинского зерна.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным газеты Yeni Şafak, Эрдоган может встретиться с президентом России Владимиром Путиным на территории РФ. До этого Эрдоган высказывал желание встретиться с Путиным в сентябре 2023 года в Индии в ходе работы «Большой двадцатки». Кроме того, есть данные, что в ближайшем будущем столицу России посетит руководитель главного внешнеполитического ведомства Турции.

В том, что Анкара и Москва продолжают переговоры по зерновой сделке, признавался главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч.

Газета Sabah высказывала предположение, что Турция совместно с ООН готовит проектные предложения по возобновлению зерновой сделки. Причём технические переговоры между Россией и Украиной могут пройти в Стамбуле.

Как полагает Павел Селезнёв, декан факультета международных экономических отношений, профессор департамента политологии Финуниверситета при правительстве, если зерновая сделка возобновится, то это будет означать, что Запад через президента Турции передал такие условия, которые Москва сочла приемлемыми.