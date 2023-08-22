Москва, 22 августа, 2023, 16:41 — ИА Регнум. В Москве возле Музея Победы 22 августа развернули самый большой флаг России, площадь которого составляет более 1 тыс. квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба музея в Telegram-канале.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Кристина Кормилицына РИА Новости

Церемонию провели по случаю Дня Государственного флага. В ней участвовали посетители Парка Победы, волонтёры и военнослужащие.

«Ключевым событием стало развёртывание триколора площадью более тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.

Также на мероприятии выступал оркестр Военного университета им. князя Александра Невского. После этого участники акции перешли в музей на концерт Владимирской областной филармонии.

Впервые флаг России площадью более 1 тыс. квадратных метров развернули 11 июня 2014 года. Его внесли в Книгу рекордов и достижений как самый большой российский триколор. С тех пор флаг хранится в Музее Победы.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 22 августа президент России Владимир Путин в видеообращении поздравил соотечественников с Днём Государственного флага. Он отметил, что триколор является символом единства, и напомнил, что впервые его стали использовать при Петре I.

С праздником также поздравили жителей временной столицы Херсонской области города Геническа сотрудники военной полиции комендатуры региона. Они раздавали российские флажки на въезде в город и на главных улицах.