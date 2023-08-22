В последнее время Киев заметно активизировал свою деструктивную политику, направленную на срыв Минских соглашений и не упускает возможности для новых провокаций в Донбассе, а Запад в этом ему активно помогает. Очередная произошла с кораблём «Донбасс» ВМС Украины в Керченском проливе после того, как начальник Генштаба Валерий Герасимов подтвердил, что США поставили Киеву противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», назвал лживыми заявления зарубежных СМИ о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину, а также прямо сказал: «Обстановка на востоке Украины обостряется, однако любые провокации Киева по силовому урегулированию в Донбассе будут пресекаться». Читайте также: Донбасс под бомбёжкой: в ход пошли американские ПТРК Javelin В ответ на это корабль «Донбасс» ВМС Украины вышел с рейда порта Мариуполь и выдвинулось в направлении Керченского пролива без положенных в таком случае заявок на прохождение Керчь-Еникальским каналом. Судно не выполняло требований изменить курс. Позже в Центре общественных связей ФСБ заявили, что корабль управления «Донбасс» сменил курс на обратный от Керченского пролива, но на запросы не отвечает. Читайте также: В Госдуме оценили шараханья судна ВМС Украины «Донбасс» Напомним, нарушение вооружёнными силами Украины (ВСУ) Минских соглашений обсуждалась на видеоконцеренции российского президента Владимира Путина с американским главой Джо Байденом. Она была закрытой, но американская пресса ещё активнее начала продавливать украинскую тему, сылпя нелепыми выводами и заголовками. К примеру, как The Times: «Не сметь повторять другой Крым! — Байден предупредил Путина». Украина тем временем, стала почти ежедневно нарушать договор о перемирии в Донбассе. На подступах ДНР стягивают танки и другую военную технику. Из официальной сводки Народной милиции ДНР следует, что только за 9 декабря киевские оккупанты разместили девять единиц военной техники в четырёх подконтрольных Украине населенных пунктах. Многие говорят о том, что украинские власти никаким образом не хотят мирного урегулирования процессов на юго-востоке и нацелены исключительно на войну. Об этом свидетельствуют также итоги внеочередного заседания Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины — оно прошло безрезультатно. По свидетельству МИД ДНР, опубликованному 10 декабря, украинские представители не подтвердили готовность дезавуировать заявления украинских военноначальников Валерия Залужного и Александра Павлюка, разрешающие украинским солдатам нарушать перемирие. Читайте также: Минские соглашения? Как Украина разносит Донбасс Сам президент Владимир Зеленский тоже неоднократно заявлял, что намерен добиваться пересмотра и изменения Минских соглашений, несмотря на свои предвыборные обещания — «мир любой ценой». На пути подрыва мирных переговоров по реинтеграции Донбасса в состав Украины встал людоедский законопроект «Об основах государственной политики переходного периода». Он напрямую касается интересов России, поскольку речь в нем идет не только о юго-востоке, но также о Крыме и Севастополе, которые отнесены к временно оккупированным территориям. Подробности о том, как Зеленский и его компания дорвавшихся до власти клоунов при поддержке «старших товарищей» реализуют очень хитрую комбинацию по обесцениванию Минских договорённостей без формального отказа от них — в трансляции ИА REGNUM. Читайте также: Англосаксы уготовили Украине роль пушечного мяса

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

10:04 21.11.2021 На украинской территории Донбасса сегодня быть русским не просто невыгодно — страшно, убеждён заместитель руководителя центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Артём Тимченко. Читайте также: «За футболку «СССР» убьют» — об украинской стороне Донбасса

10:05 21.11.2021 США руками Киева упорно пытаются исключить Донецк и Луганск из процесса урегулирования, а на Россию навесить ярлык «агрессора» и представить внутренний конфликт с ДНР и ЛНР как международный конфликт с Россией, что прямо противоречит Минским соглашениям.

10:05 21.11.2021 Известие о том, что сенатор США, глава комитета по международным делам Роберт Менендес предложил ввести санкции против России в случае «вторжения на Украину», нашло отклик в социальных сетях. Из комментариев следует, что многие ещё помнят недавние слова президента России Владимира Путина, который, отвечая на вопросы журналиста телеканала «Россия 1» Павла Зарубина 13 ноября 2021 года, сказал, что «англосаксы хорошо поднаторели в провокациях». Читайте также: «Россия никуда никогда не вторгалась» — соцсети ответили Менендесу

10:06 21.11.2021 ВСУ сегодня, 21 ноября, нанесли артиллерийский удар по крупнейшему железнодорожному узлу Донбасса.

10:08 21.11.2021 «Нас бьют. Прицельно. Похоже, что попадания в районе заводоуправления машзавода», — сообщил каналу «Донбасс решает» житель города Ясиноватая Денис Мельников. Там, в 19 км северней Донецка, расположен крупный железнодорожный узел.

10:09 21.11.2021 Жительница Донецка Ирина Петровская невольно стала военкором. Её дом находится на окраине, в поселке шахты «Трудовская», который постоянно обстреливают украинские боевики. «Это они с Россией так воюют. Своих земляков в Донбассе убивают», — комментирует женщина прилеты мин на поселок.

10:11 21.11.2021 Жительница Донецка Ирина Петровская каждый день размещает в социальной сети видео с комментариями из своего разбитого украинской артиллерией поселка. Так она пытается рассказать миру, что творится возле ее дома, улицы. Сама Ирина объясняет свои действия очень просто: «Здесь нет каких-то военных объектов. Здесь живут обычные мирные граждане, многие из которых стары и немощны, деваться им некуда. Но именно сюда кладут снаряды ВСУ. Нельзя молчать об этом». Читайте также: Минские соглашения? Не слышали. Как обстреливают стариков Донецка

10:12 21.11.2021 Только за 18 ноября украинская армия дважды нарушала перемирие. По словам официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, боевики 25-й и 54-й бригад обстреляли из 120-мм и 82-мм миномётов поселок шахты «Трудовская» на окраине Донецка и поселок Васильевка. Всего они выпустили 14 мин.

10:12 21.11.2021 Напомним, Украина выходит из Минских соглашений, принимая закон о переходном периоде, который уже одобрен Венецианской комиссией. Документ, в частности, ограничивает права жителей Донбасса на передвижение.

10:14 21.11.2021 Украина бьет крупным калибром по мирному городу и машзаводу. Сегодня утром, 21 ноября, в результате обстрела поврежден цех на Ясиноватском машиностроительном заводе. Подробности выясняются, — сообщает глава администрации города Ясиноватая Дмитрий Шевченко. Представительство ДНР в СЦКК со ствоей стороны сообщило, что по Ясиноватой выпущено 5 снарядов калибром 122 мм. «Качают, качают ситуацию «наши дорогие партнёры»…Ближе к утру порядка тридцати прилётов по Ясиноватой в район машзавода — поздравили с воскресным днём. Большинство прилётов в «молоко», но есть и попадания — последствия изучаем, позже доложу», — написал в блоге создатель и командир бригаты «Восток» Александр Ходаковский. Цитата канала «Донбасс решает».

10:15 21.11.2021 ВСУ на 90% готовы к захвату Авдеевской промзоны. Об этом заявил каналу «Донбасс решает» создатель и командир бригады «Восток» Александр Ходаковский. «На некоторых участках он вышел уже на такие рубежи, которые только по щелчку пальцев позволят ему сразу завладеть какими-то ключевыми нашими позициями», — говорит он. Поэтому, по его мнению, нужно приложить все усилия, чтобы не допустить этого.

10:17 21.11.2021 Создатель и командир бригады «Восток» Александр Ходаковский: «Если сейчас мы потеряем эту промзону, то сразу же под угрозой окажутся несколько направлений: Ясиноватское направление, направление поселка Спартак, — и противник подойдет вплотную к нашей основной линии обороны — к трассе».

10:19 21.11.2021 Помимо цеха Ясиноватского машзавода, от утреннего обстрела ВСУ пострадала пожарная-спасательная часть. Как сообщили в пресс-службе МЧС ДНР, в 8:17 местного времени в результате прямого попадания снарядов было повреждено караульное помещение части и стекла с двух сторон здания. Никто из личного состава не пострадал. 20 сотрудников, которые находились в дежурном карауле, успели спуститься в укрытие. Фото МЧС ДНР.

10:24 21.11.2021 Напомним дату — сегодня исполняется 8 лет Евромайдану. На видео — наивные мечты и планы. Дальше — кровь и, по мнению экспертов, «примерно 9 лет до конца государства». Дальше последовали потеря Крыма, война в Донбассе, «Северный поток — 2», внешнее управление, безвиз лишь для туристов, падение производства, ликвидация высокотехнологичных отраслей (авиа‑ и судостроение), жесткое квотирование аграрной продукции для европейских рынков, падение в индексах процветания, качества жизни и инвест-рейтингах. А еще массовое обнищание населения, рост тарифов ЖКХ и безработицы, массовый отъезд трудоспособных украинцев, разрешение Рады на размещение ЯО и учения НАТО, импорт даже огурцов, продажа сельхозземель иностранцам и «красные зоны» по ковиду. Олигархи все так же (пока) рулят страной, журналистов убивают, а президентом стал бывший комик-стендапер, игравший членом на рояле. Цитата канала mayday_7700.

10:26 21.11.2021 ВСУ пытается навести мосты через Кальмиус на юге ДНР. Это в своем отчете отметили наблюдатели ОБСЕ. «В 200 метрах к юго-западу от понтонного моста на окраине Гранитного БПЛА заметил бетонные плиты, находившиеся под водой через реку Кальмиус. Это оценивается как вероятный автомобильный переход в направлении Старомарьевки», — сказано в документе.

10:27 21.11.2021 Создатель бригады «Восток» Александр Ходаковский опубликовал снимки, на которых запечатлены сегодняшние попадания украинских 122-мм снарядов в здание экспериментального цеха Ясиноватского машзавода. «Никто не погиб, слава Богу, но завод пострадал», — написал он. Фото Александра Ходаковского. Цитата канала donbassr.

10:31 21.11.2021 Разведка США вновь предупредила о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину. «Вторжение зависит от погоды, но может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства со стороны Запада», — сообщили CBS информированные источники из числа официальных лиц. Источники отмечают, что якобы имеющее место наращивание РФ войск на границе с Украиной в последнее время превышает предыдущие аналогичные действия российских властей.

10:32 21.11.2021 На Украину прибыла первая партия импортного угля из США. Первый из семи законтрактованных компанией ДТЭК (Донбасская топливно-энергетическая компания) кораблей с 60,5 тыс. тонн угля причалил в порт «Южный». Уголь предназначен для потребностей государственных ТЭС ПАО «Центрэнерго».

10:35 21.11.2021 На Ясиноватской трассе, по которой проходит линия обороны, много так называемых мертвых зон — их военнослужащие ДНР не перекрывают из-за того, что позиции разнесены друг от друг на большую дистанцию. «Если сейчас мы потеряем эту промзону, то сразу же под угрозой окажутся несколько направлений: Ясиноватское направление, направление поселка Спартак, и противник подойдет вплотную к нашей основной линии обороны — к трассе».

10:36 21.11.2021 Представители разведки США заявили партнерам из Европы о якобы увеличивающейся вероятности «вторжения» России на Украину, возможность которого, по их мнению, нарастает по мере похолодания. Об этом 21 ноября сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники в американском правительстве. «Вторжение зависит от погодных условий, но может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства Запада», — утверждается в сообщении CBS News. Читайте также: Разведка США связала «вторжение» России на Украину с холодной погодой — CBS

10:39 21.11.2021 «Очень необычное и показательное мнение по Украине и Минским соглашениям прозвучало из США. Вашингтон должен надавить на Украину для того, чтоб она согласилась выполнять Минские соглашения. Об этом на страницах Politico написал Самуэль Чарап, старший эксперт RAND Corporation — одного из крупнейших американских исследовательских центров, работающего с правительственными структурами США, с Пентагоном в том числе. Чарап предлагает администрации Байдена отказаться от нынешнего принципа полной поддержки Киева (включая военные поставки и экономическую помощь) и постоянного давления на Москву (санкции, угрозы «о тяжёлых последствиях, которые ждут Россию в случае вторжения» и прочие инструменты сдерживания). Вместо этого, полагает он, надо воздействовать на Украину, с тем чтобы она серьёзнее подошла к своим минским обязательствам. Иначе риск большой войны с катастрофическими последствиями кажется всё реальнее. А большая война в Европе Соединённым Штатам сегодня точно не нужна. Вот такое вот предательство идеалов «майдана» из самого сердца глубинного американского государства». (Telegram-канал МАРДАН @mardanaka специально для @rt_russian).

10:40 21.11.2021 Американские военные посетили позиции ВС Украины в районе н. п. Пески на Донбассе. Цитата канала «Военный обозреватель».

10:52 21.11.2021 Президент Болгарии Румен Радев повторно назвал крымский полуостров принадлежащим России, отметив, что произошла противоречащая международному праву аннексия территории. «Нет никакой драмы. Проблема абсолютно ясна. Аннексия Крыма является нарушением международного права, но, как я и сказал вчера вечером, есть политические реалии и на данный момент Крым является российским», — считает болгарский президент.

10:52 21.11.2021 Карта Украины с выделением территорий Донецкой и Луганской областей с особым порядком местного самоуправления. (сс)Seryo93.

11:24 21.11.2021 Сначала Киев даёт Донбассу особый статус. Только после этого Россия согласится на очередную встречу в «нормандском формате». Об этом заявил Лавров. «Будем встречаться исключительно, когда нам доложат о том, как всё, что было записано в прежних решениях, Киевом будет выполнено», — пояснил министр.

11:25 21.11.2021 Обязательства Киева: [[[list-0]]]

11:27 21.11.2021 «Потеря каждого куска земли, который мы контролируем, это не только тактические потери, это и моральная потеря». Так заявил каналу «Донбасс решает» создатель и командир бригады «Восток» Александр Ходаковский, говоря об угрозе захвата ВСУ Авдеевской промзоны. Часть ее уже потеряна, как и ряд других участков фронта. Самый последний пример — Старомарьевка. «На нас это действует деморализующе и в то же время повышает мотивацию противника», — отметил Ходаковский.

11:43 21.11.2021 Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный и генеральный директор турецкого оборонного гиганта Вaykar Makina Халук Байрактар обсудили поставки БПЛА и дальнейшее расширение сотрудничества, включая строительство в Киевской области учебно-испытательного центра по ремонту и обслуживанию беспилотников ВСУ, а также обучению персонала. Верховная Рада Украины также одобрила межправительственное соглашение с Турцией об углублении сотрудничества в сфере безопасности, в рамках которого Анкара обязалась предоставить $18,5 млн на военные потребности Украины. Сам же Халук Байрактар отметил, что «стратегическим средством» для Украины в будущем может стать и высотный БПЛА AKINCI. Цитата канала «Военный обозреватель».

11:56 21.11.2021 Отказ межведомственного штаба во въезде в ДНР через КПВВ с Украиной — это повод пересмотреть свое заявление. Об этом каналу «Донбасс решает» сказала сотрудник оперативного штаба «Здоровое движение» Оксана Бевцык. «Человек может быть не согласен с отказом и имеет право подать заявление повторно, возможно изменив причину въезда, дополнив ее. А также приложив полный комплект документов. Мы же готовы оказать всем консультационную помощь», — рассказала Оксана Бевцык.

12:17 21.11.2021 Начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью американскому изданию Military Times заявил, что Россия якобы начнёт боевые действия против его страны в январе-феврале следующего года. «Такая атака, скорее всего, будет включать в себя авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушные атаки на востоке, морские атаки в Одессе и Мариуполе и меньшее вторжение через соседнюю Беларусь», — отметил Буданов. Цитата канала «Военный обозреватель».

12:43 21.11.2021 Донецкий журналист Рамиль Замдыханов передал привет киевским блогерам, на которых «нападает» и восьмой год «захватывает» Путин. «Слушаю в окно — вроде по нам стреляют. Не как в Сталинграде, но стреляют. Недавно общался с товарищем, который на Украине живёт, тот тоже говорит — наши по вам стреляют чаще, чем вы по нам», — рассказывает Замдыханов. «В общем, увидите киевских блогеров, на которых опять Путин напал, передайте им, что хватит уже звиздеть», — пишет Рамиль. Цитата канала donbassr.

12:45 21.11.2021 Новый министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Washington Post заявил, что Киеву пока неизвестно, «принял ли Владимир Путин окончательное решение» о нападении на Украину. Статья в американском издании совпала по времени с визитом Резникова в Пентагон, где он в очередной раз призвал США оказать помощь в «сдерживании российской агрессии». Украинские военные на данный момент не имеют единого мнения касательно «намерений» подразделений ВС РФ, размещённых в районе границы с Украиной. Цитата канала «Военное обозрение».

12:46 21.11.2021 Сенатор США Роберт Менендес.

12:55 21.11.2021 Генерал Мороз наступает. Украинская и американская разведки разошлись во мнениях о сроке нападения России. Глава главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия готовится напасть на его страну уже к концу января-началу февраля 2022 года. Разведка США, в свою очередь, сообщила, что «вторжение» произойдет уже в ближайшие недели. При этом сроки (внезапно) зависят от погоды. Чем холоднее становится, тем вероятность нападения возрастает. Цитата канала SputnikLive.

13:14 21.11.2021 Сразу после обстрела Ясиноватского машзавода дорожники отремонтировали асфальт возле него. Как сообщил в своем Телеграм-канале глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко, несмотря на обострение военной обстановки, работы не останавливаются. В Донбассе привыкли наводить порядки сразу после обстрелов или даже во время них. Были случаи, когда дворники продолжали мести улицы в то время, когда неподалеку разрывались снаряды. Фото Дмитрия Шевченко.

13:31 21.11.2021 Американские спецслужбы считают, что вторжение России на территорию соседнего государства может произойти в течение нескольких недель в зависимости от погодных условий, если не будет вмешательства Запада. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на чиновников в США. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» с удивлением воспринял такую информацию. «Такие статьи вызывают улыбку. Честно говоря, не ожидал, что такая уважаемая спецслужба американская может сделать подобные выводы. Значит, если похолодание, мы вторгаемся, а вдруг внезапно потеплеет, мы убежим обратно, да? Откровенно говоря, для серьёзных политиков и спецслужб делать подобные выводы несерьёзно».

13:55 21.11.2021 Кремль отреагировал на заявления Запада о скором «вторжении» России на Украину. Песков подчеркнул, что истерика нагнетается искусственно. При этом нельзя исключать провокаций. «Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть Соединенные Штаты Америки», — сказал представитль Кремля в эфире телеканала «Россия 1». Песков добавил, что учения НАТО в Чёрном море, где всё больше американских и британских солдат, могут повлечь самые серьезные последствия.

13:58 21.11.2021 На мировом рынке цены на удобрения выросли в два-три раза, поэтому многим аграриям ДНР они стали не по карману. Выходом из положения могло бы стать их собственное производство. Как сказал каналу «Донбасс решает» глава минагропрома ДНР Артем Крамаренко, еще в августе их ведомство выходило с предложением возобновить выпуск карбамида и аммиачной селитры на горловском заводе «Стирол», остановленный после начала войны. Однако близость к линии фронта не позволяет запустить это взрывоопасное производство. Между тем местные коксохимики на днях предложили минагропрому партию сульфата аммония, который можно использовать в качестве удобрения. Но одного его для обогащения почвы недостаточно.

14:00 21.11.2021 Подписанты Минских соглашений со стороны Украины, Франции и ФРГ — бывшие президенты Пётр Порошенко, Франсуа Олланд и и.о. канцлера Ангела Меркель — не хотят понимать, что этот документ является краеугольным камнем украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Буквально через месяц останется единственный действующий свидетель Минских договоренностей — это президент Путин», — сказал он в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

14:00 21.11.2021 Песков не исключает попытки провокаций, чтобы оправдать заявления Запада о якобы существующей угрозе вторжения России на Украину.

14:09 21.11.2021 Донесение разведки США о якобы увеличивающейся по мере похолодания вероятности «вторжения» России на Украину высмеяли в социальных сетях. Впрочем, ирония — иронией, но люди понимают, что речь идет об очередной провокации, призванной понудить Украину развязать войну в приграничных с Россией территориях. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии. «А почему всё та же Америка всему миру не расскажет, как два дня назад обстреляли Первомайск (ЛНР) — район шахты Менжинской, где пострадали больница и школа. Где ваша разведка слепая была в это время?» — ставит вопрос Иван Коданев. Читайте подробнее: США увязали «вторжение» России на Украину с холодами. Сеть: «Перепили?»

14:31 21.11.2021 Грузовое судно с двумя американскими катерами типа Island для ВМС Украины прошло проливом Босфор в направлении Чёрного моря. Цитата канала «Военный обозреватель».

14:32 21.11.2021 Глава ГУР Украины в беседе с корреспондентами Military Times поделился «планами» о том, каким будет вторжение России на Украину. По словам Буданова, ожидается атака с разных направлений, при этом Россия задействует более 40 БТГр общей численностью почти 100 000 военнослужащих. Как предполагают в ГУР, будут наносится артиллерийские и авиационные удары, удары танковыми подразделениями с последующим вводом частей ВДВ. Дата же, по мнению киевской разведки, — январь-февраль. Сами же атаки будут превосходить те, что «были в 2014 году» (как заметил Буданов).

14:32 21.11.2021 Также глава ГУР отметил, что этому будут предшествовать психологические операции с целью дестабилизации обстановки среди жителей Украины.

14:34 21.11.2021 ДНР. На Ясиноватском машзаводе латают дыры после украинского артналета. Сегодняшний обстрел украинской артиллерией Ясиноватой пришелся и по местному машзаводу. Напомним, пострадал экспериментальный цех предприятия — пробита кровля, повреждены стены и окна. «Урон еще оцениваем, но уже приступили к восстановлению. С завтрашнего дня все выходим на работу», — рассказал каналу «Донбасс решает» исполнительный директор завода Владислав Мурай. «Здесь трудятся мирные люди, никакой опасности украинской стороне не представляют. Мы хотим работать, и мы будем дальше работать!» — добавил Мурай.

14:35 21.11.2021 Из США на Украину направляются два патрульных катера «Сумы» и «Фастов» класса Island. Об этом сообщило посольство США на Украине на своей странице в Facebook. Два американских патрульных катера класса Island отправились из Балтимора, штат Мэриленд, в Одессу на грузовом судне. «Они помогут укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость ВМС Украины с НАТО» — отметили в посольстве.

14:36 21.11.2021 Берлин и Париж ведут двойную игру и намеренно передергивают российскую позицию по теме Украины, это стало причиной обнародования Москвой переписки министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ Жан-ИвомЛе Дрианом и Хайко Маасом о возможности проведения министерской встречи в нормандском формате. (Замглавы МИД РФ Сергей Рябков).

15:03 21.11.2021 Единственным действующим свидетелем Минских договоренностей через месяц останется президент России Владимир Путин, а ФРГ, Франция и Украина не понимают или не хотят понимать, что Минские соглашения являются краеугольным камнем для решения внутреннего украинского конфликта. Об этом 21 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на телеканале «Россия-1» в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин». Читайте также: Песков прокомментировал ситуацию вокруг Минских договоренностей

15:29 21.11.2021 Непредвзятое мнение общественности позволит сформировать публикация переписки министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ по ситуации с урегулированием конфликта на востоке Украины. Об этом 21 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на телеканале «Россия-1» в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в программе «Москва. Кремль. Путин». Об этом: В МИД РФ объяснили публикацию переписки Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ

15:44 21.11.2021 Под прикрытием учений НАТО в Чёрном море Киев пытается добиться силового решения своих проблем, однако этим может только «сотворить еще одну беду» для Украины и всей Европы. Об этом 21 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на телеканале «Россия-1» в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин». Подробности в материале: Песков назвал учения НАТО в Чёрном море «душераздирающим зрелищем»

16:45 21.11.2021 Российская Федерация, которая якобы готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля 2022 года, сосредоточила у границ страны более 92 тыс. военнослужащих. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times. «Наши оценки (Главного управления разведки Украины — прим. ИА REGNUM) почти такие же, как у наших американских коллег», — сказал он. Читайте подробнее: На Украине назвали сроки «военного вторжения» России в страну

05:01 22.11.2021 ДНР. «О состоянии людей в Новой Марьевке говорит один факт — из 250 жителей осталось 14 человек. Жилье у многих разбито, а выдают только пленку и брезент, о капитальном ремонте не может быть и речи», — рассказал каналу Донбасс решает волонтер Андрей Лысенко, привезший в село продуктовые наборы. В Новой Марьевке, которая в 4 км от Старомарьевки, недавно занятой ВСУ, нет ни магазинов, ни аптек, а ближайшая цивилизация — в райцентре, в 5 км. «Люди устали ждать. Одна пожилая женщина так и сказала: «Дайте мне автомат, я этих из ВСУ сама покрошу», — рассказал волонтер.

05:01 22.11.2021 Украинский танк ngu.gov.ua.

06:55 22.11.2021 Украина ищет способ вернуться к попыткам силового урегулирования ситуации в Донбассе под прикрытием увеличивающегося присутствия в регионе натовских военных, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе. Вот что добивается Украина», — сказал Песков в телевизионном интервью.

06:57 22.11.2021 За свои поражения под аэропортом украинцы мстили Донецку, расстреливая город из «Градов». "Украинской боевой технике удавалось прорываться в аэропортнесмотря на наш огонь. Потом они докладывали своему руководству, что доехали. После этого из поселка Пески, где стояли их части, один пакет «Града» летел по нам, а два или три летели на город, на Киевский район Донецка». Об этом каналу «Донбасс решает» рассказал ополченец и военкор Владислав Евтушенко. Подразделение батальона «Восток», в котором служил Владислав, находилось в 2014 году в здании напротив донецкого аэропорта. «Это была, наверное, своеобразная месть нам. Она оказывала серьёзное моральное воздействие на нас. То, что они летели по мирным кварталам нас угнетало», — вспоминает Евтушенко.

06:57 22.11.2021 Производимые в ЛНР и ДНР товары будут выпускаться без украинской маркировки. Об этом заявил советник гендиректора Луганского завода трубопроводной арматуры «Маршал» Вячеслав Светлов. «Раньше в рамках программы импортозамещения наши предприятия считались украинскими предприятиями. И очень трудно было конкурировать, участвуя в тендерных процедурах, поскольку российские производители имеют преференцию 15%, а в бюджетных закупках — 30%», — отметил он. Светлов добавил, что после того, как президент России Владимир Путин дал добро на допуск к российским госзакупкам товаров из ЛНР и ДНР, предприятия из республик Донбасса смогут фактически на равных участвовать в тендерах.

07:02 22.11.2021 Александр Лукашенко и «нормандская четвёрка» в Минске (февраль 2015 года). Фото: Kremlin.ru

07:11 22.11.2021 Вооружённые силы Украины (ВСУ) уже шесть часов обстреливают окраины Горловки. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщает телеграм-канал «Донбасс решает». "С половины пятого вечера украинские боевики обстреливают западные и северо-западные окраины Горловки из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и минометов. Интенсивность огня не стихает уже около шести часов подряд. Почти все районы города слышат разрывы снарядов и звуки перестрелок. Как сообщают жители, в некоторых районах, в частности возле Майорска, завязались бои». Читайте также: Вооружённые силы Украины разносят окраины Горловки

07:38 22.11.2021 Информация о том, что Россия рассчитывает на содействие США, которые окажут давление на Украину, чтобы та выполняла обязательства по мирному урегулированию в Донбассе, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 22 ноября в социальной сети Facebook. Об этом: Сеть: «Бессмысленные телодвижения» — РФ призвала США принудить Киев к миру

08:07 22.11.2021 Последствия обстрела Украиной п. Старомихайловка. Фото: dnr-sckk.ru

08:22 22.11.2021 Родственники «героев Небесной сотни» проводили Зеленского криками «малорос» и «ганьба». Президент пришёл на аллею Героев Небесной сотни, чтобы почтить память погибших. Его появление семьи встретили неодобрительно.

09:00 22.11.2021 Киев поставил себе в заслугу задержку запуска «Северного потока — 2». По мнению главы МИД Украины, СП-2 уже давно должен был быть запущен. Но Киев «вместе с партнерами существенно затормозили» реализацию проекта. Напомним, после известия о том, что власти ФРГ приостановили сертификацию газопровода (причина — оператор должен быть немецким юрлицом), газ для европейцев подорожал сразу на 4%. Так, 19 ноября стоимость тысячи кубометров превышала $1000.

09:04 22.11.2021 Доведенные до отчаяния пенсионерки готовы уже сами защищать ДНР с оружием в руках. 80-летняя Лидия Васильевна из поселка Еленовка говорит, что просила военных дать ей оружие и отправить на передовую вместо молодых солдат — ей жалко, что они гибнут. [[[video-0]]] Цитата канала «Донбасс решает».

09:05 22.11.2021 Ранее 80-летняя жительница донецкого поселка шахты «Октябрьская» Тамара Антоновна тоже заявляла каналу «Донбасс решает»: «Мне бы дали автомат, я бы пошла в войска». А пожилая женщина из села Новая Марьевка Тельмановского района сказала: «Дайте мне автомат, я этих из ВСУ сама покрошу».

10:15 22.11.2021 Украинские военные. Донбасс. Фото: ngu.gov.ua

10:20 22.11.2021 В замерзающем на линии фронта в Донбассе Коминтерново на растопку пустили последние заборы. Жители Коминтерново (прифронтовое село на юге ДНР) замерзают без электричества в своих избушках. Об этом каналу «Донбасс решает» рассказала местная жительница Светлана. «Наша сторона запросила режим тишины, но Украина пока ничего не подтверждает. Ситуация снова затягивается, в прошлый раз мы ждали почти 1,5 месяца. Признаться, мы во время активных боевых действийв 2014−15 годах так не страдали, как в этот год. Пускаем на растопку последние заборы»,— призналась женщина. Международный правозащитник Оксана Челышева сообщила, что написала о ситуации в ООН, но те не торопятся вмешиваться в ситуацию.

10:23 22.11.2021 ВСУ впервые применили Javelin в Донбассе. Об этом в своем Twitter сообщил главред американского издания Military Times Говард Олтмен. Якобы эту информацию ему сообщил начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. Официального подтверждения от минобороны Украины пока нет.

10:24 22.11.2021 Напомним, Киев получил противотанковые комплексы Javelin от США в 2018 году. Украинское руководство объявило это своей большой победой. При этом Вашингтон запретил применять «джавелины» в Донбассе, дабы не обострять отношения с Россией.

10:24 22.11.2021 Внезапно. Посольство Украины в Риге решило поздравить Латвию с Днем независимости песней про Бандеру. Цитата канала SputnikLive.

10:55 22.11.2021 В Госдуме советуют Украине успокоиться и не спешить готовиться к войне. Читайте также: Журавлёв: Россия на войну к Украине не придёт

11:10 22.11.2021 В ДНР очень много стариков, детство которых выпало на Великую Отечественную войну. А теперь на старости лет они снова переживают лишения и обстрелы уже украинских боевиков. Только в поселке Еленовка, что южнее Донецка, таких детей той войны больше сотни. Им регулярно привозит гуманитарную помощь международная волонтерская группа «Москва — Донбасс». Одна из тех, кому волонтеры передали продуктовые наборы на прошлой неделе, — Александра Семеновна Левчук. Когда немецкие фашисты оккупировали ее село в Днепропетровской области, ей было 5 лет, потом в 11 лет, в 1947 году, она пережила страшный голод. А теперь уже восьмой год пожилая женщина живет под обстрелами ВСУ, от которых ее дом сильно пострадал. Цитата канала «Донбасс решает».

11:19 22.11.2021 Напомним, после официального визита президента Украины Владимира Зеленского в США, состоявшегося 1 сентября 2021 г., официальные лица Украины на различных публичных площадках начали активно продвигать идею о том, что США якобы одобрили отказ Украины от выполнения Минских соглашений.

11:22 22.11.2021 В частности, вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил в своем интервью от 2 сентября 2021 г., что Минский формат переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе — это «мертвая история», а спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в интервью от 3 сентября 2021 г., обратившись лично к министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову, заявил, что Украина «снялась с крючка Минских соглашений» и больше не обязана их выполнять. Читайте также: Сеть: «Пора вывешивать расписание!» — в Киеве сместили сроки «нападения» РФ