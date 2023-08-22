Триполи, 22 августа, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Делегация Министерства обороны России во главе с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым 22 августа прибыла в Ливию. Представители российского оборонного ведомства прибыли в страну по приглашению командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.

Виталий Аньков/РИА Новости Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров

Как подчеркнули в Минобороны России, это — первый официальный визит российской военной делегации в Ливию, состоявшийся по итогам двусторонних переговоров на 11-й Московской международной конференции по безопасности и военно-технического форума «Армия—2023».

«В ходе визита планируется обсуждение перспектив взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом, а также других вопросов совместных действий», — уточнили в Минобороны.

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Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году Россия и Ливия возобновили работу межправительственной комиссии по торгового-экономическому сотрудничеству после перерыва в 20 лет. Решение об этом приняли после встречи министра энергетики России Николая Шульгинова с министром нефти и газа Ливии Мохаммедом Ауном. Президент России Владимир Путин также заявлял, что российская сторона поддерживает суверенитет Ливии. Об этом он сказал на встрече с главой президентского совета африканской республики Мухаммедом аль-Менфи в Санкт-Петербурге.

Ливия перестала быть единым государством в 2011 году после свержения Муаммара Каддафи. После этого в стране происходит противостояние между Правительством национального согласия в Триполи и властями восточной части страны, которую контролирует Ливийская национальная армия.